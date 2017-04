Roma è tempo di svelare il futuro. E' tempo di ricominciare, anche se il campionato non è ancora terminato, pur avendo già espresso il suo verdetto. Nessuna vittoria e un secondo posto da difendere, importante soprattutto per gli introiti della Champions e quindi per la programmazione della prossima stagione. Comunque andrà, rimarrà la delusione per la stagione che sarebbe potuta essere e che invece non è stata.



Pazienza l'uscita dai preliminari di Champions dello scorso agosto, uno stop iniziale che però non ha precluso nulla nella stagione. Quello che fa più male è vedere il Lione in semifinale di Europa League, in una semifinale in cui sarebbe potuta esserci la Roma, per provare ad affrontare il finale quello United che tanto male le aveva fatto in Champions diversi anni fa.



E' necessario dunque cancellare questa sensazione di amaro in bocca latente e per farlo serve chiarezza verso il futuro. Si inizi ufficializzando Monchi. Che sia lui il nuovo ds non ci sono dubbi, ma perchè aspettare oltre? Già la situazione legata a Spalletti e al prossimo tecnico è abbastanza ingarbugliata (un contro sarebbe prendere Emery, tutto un altro discorso l'eventuale arrivo di Paulo Sousa!), almeno si ufficializzi il direttore sportivo. Evitare gli errori del passato sarà fondamentale per partire bene la prossima stagione: individuare subito il tecnico, permettergli di programmare la preparazione, di scegliere i giocatori in accordo con il ds e la società, mettergli a disposizione i nuovi arrivi il prima possibile così da arrivare pronti e preparati, senza alibi nè scuse.

E' tempo di ripartire per la società, mentre la squadra e l'attuale tecnico hanno il compito di non deludere ulteriormente nelle ultime partite di questo campionato. A partire da lunedì sera contro il Pescara.