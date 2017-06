La Roma cambia faccia. Con Monchi e Di Francesco la società giallorossa veste un abito differente rispetto al passato e acquista un'immagine limpida e senza risentimenti personali.



Un bagno di umiltà iniziato con il nuovo tecnico, che non pronuncia mai la parola "scudetto" e parla di calcio e di mentalità. Senso di appartenenza e idee di gioco, queste le basi da cui prenderà forma la nuova Roma di Di Francesco. Tanta emozione e poche parole, l'ex Sassuolo vuole dimostrare con i fatti quanto vale. Aspetta la squadra che gli costruirà intorno Monchi e vuole vedere Florenzi al lavoro per trovare il ruolo che lo esalta maggiormente. Dzeko sarà il suo terminale offensivo di riferimento ma servirà un vice altrettanto pronto vista la grande mole di lavoro che il tecnico abruzzese pretende dal pacchetto offensivo.



A dare ossigeno alle casse romaniste ci penserà Salah, ormai prossimo attaccante del Liverpool. Il gioco tra le parti è ampiamente nel vivo con il giocatore convinto di giocare con i Reds nella prossima stagione e Monchi che non ha lasciato dubbi sull'andamento della trattativa: "Il prezzo del giocatore lo facciamo noi". Nel cambio di direttore sportivo, la Roma lascia "il calcio arrogante, la rivoluzione culturale, il dubbio potente" di Sabatini per trovare un uomo che ha scelto la chiarezza. Un direttore che sa lavorare sotto traccia e portare a Roma un calciatore di cui nessuno prima aveva sentito parlare: Hector Moreno.



Il messicano arriverà nella capitale tra lo scetticismo generale, come aveva fatto un anno fa Fazio, che poi si è rivelato importantissimo per l'esito positivo della stagione. Una lezione che i critici dovrebbero imparare: prima di bollare un giocatore, è il caso di vederlo all'opera.

L'ennesima versione della Roma sta prendendo forma. Servirà ancora pazienza, nella speranza questa volta di risultare vincente.