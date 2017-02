Fuori una, avanti le prossime due. La Roma di Luciano Spalletti passa come uno schiacciasassi su un'Inter sfilacciata e disordinata, il tecnico di Certaldo porta a lezione di tattica Stefano Pioli e prova a scavare il solco decisivo per la Champions League. Nel mirino ora c'è il derby di Coppa Italia ma in chiave campionato sarà decisivo lo scontro di sabato pomeriggio contro il Napoli: battere gli azzurri vorrebbe dire blindare il secondo posto con diverse giornate di anticipo, volando a +8 con lo scontro diretto a favore.



Nel crocevia di San Siro, i giallorossi hanno dominato il primo tempo ben oltre lo 0-1 griffato da Nainggolan. Il belga è stato il protagonista del trionfo giallorosso, un capolavoro per tempo e un impatto mostruoso contro il centrocampo nerazzurro. Kondogbia cancellato da Strootman, Nainggolan devastante fisicamente contro Gagliardini, De Rossi tirato a lucido nei primi 45 minuti con un dinamismo per certi versi addirittura inatteso. Rimarranno le proteste nerazzurre per il penalty negato a Eder sullo 0-2 ma poco importa ai ragazzi di Spalletti, ancora una volta praticamente perfetti in difesa - l'unica sbavatura di Rudiger ha provocato il momentaneo 1-2 di Icardi - e capaci di sopperire anche a una giornata non straordinaria di Dzeko in fase realizzativa. Il bosniaco ha però capito come rendersi utile alla squadra anche quando non segna, cucendo il gioco da regista offensivo aggiunto.



Archiviato il confronto con l'Inter, solo nelle previsioni della vigilia equilibrato, la Roma si approccia nel migliore dei modi al primo dei tre derby stagionali. La semifinale di andata di Coppa Italia è in programma mercoledì sera, Fazio e compagni sperano di poter chiudere da subito la pratica come già capitato in casa del Villarreal ma le insidie di una stracittadina non vanno mai trascurate. Stando al campo, però, al momento quella contro la Lazio rischia di essere un match senza storia. Un occhio ai biancocelesti, l'altro al Napoli. Se in campo scenderà la Roma migliore, Spalletti potrà dormire sonni tranquilli.