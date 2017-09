Tecnicamente, Antonio Romei è 'soltanto' l'avvocato della Sampdoria. Virtualmente, però, il legale romano è molto di più. Romei è il braccio destro di Ferrero, l'uomo di fiducia a cui l'imprenditore delega spesso e volentieri molti dei compiti vitali per la gestione di una squadra di calcio. Sulla carta è l'avvocato, in realtà di fatto è il vicepresidente in pectore. E ora non si nasconde più, neppure quando si parla degli obiettivi blucerchiati: "Sono molto ambizioso, non a caso facciamo un giochino nel pre partita: mi chiedono se firmerei per un pari e la mia risposta è sempre 'no'. Anche col Milan l'ho fatto. Diciamo che per me la Samp deve sempre tentare di vincere, poi la posizione si vedrà" ha detto Romei a Il Secolo XIX. "Penso che i sogni siano la forza del calcio, poi devo coniugare i sogni con la necessità di restare con i piedi per terra. Mercato di gennaio? L'idea di partenza è fare solo piccoli accorgimenti, non si muoverà nessuno dei big".



Una parola che i tifosi della Samp hanno imparato a 'temere' è plusvalenza. Un termine che per Romei può avere anche accezione positiva: "Il calcio è cambiato, le plusvalenze sono fondamentali per tutti, pure perle big. E comunque certe plusvalenze aumentano il prestigio del club - spiega l'avvocato -. Vendere un giocatore a cifre importanti accredita la Samp a livello internazionale. Quando siamo arrivati girava voce che qui non si sarebbe potuto vendere un giocatore per più di 14 o 15 milioni".



Sul capitolo tifo, il dirigente doriano rivela i piani del club di Corte Lambruschini, e lancia anche un'idea alla Gradinata Sud: "Sono soddisfatto del calore dei tifosi, senza dubbio sì: la gradinata è spettacolare, un'arma in più. Ma siamo molto ambiziosi e vorremmo riuscire a portarne allo stadio 26-27 mila. Molto dipende dai servizi che offri al pubblico, oggi sono scadenti. Mi piacerebbe andare a vedere il derby in Gradinata Sud. Se i tifosi mi ospiteranno, ci vado volentieri".



Chiusura dedicata al mercato, e alle numerose voci di cessione che negli anni si sono accumulate attorno alla Samp: "Per me Torreira è uno dei 3 migliori centrocampisti d'Italia. Vale molto, non so quanti milioni. Zapata lo volevamo già due anni fa, quindi è stato fortemente voluto da tutti ed è stato determinante Ferrero per farlo venire. Strinic sapevamo che era forte, ma che poteva uscire solo a fine mercato. Le voci sulla cessione? Penso che fosse un filone di pensiero di qualcuno che sperava che Ferrero vendesse. Acquirenti? Meno di zero dopo che il presidente ha detto 'ai cinesi non vendo', quindi ha segato il 70% dei possibili acquirenti. Scherzi a parte, no, nessuno".