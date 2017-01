Roanald de Boer, fratello di Frank, ha parlato, in un'intervista a Goal.com, dell'avventura del fratello alla guida dell'Inter: ''Io allenatore? Ci ho pensato ma era chiaro che non sarei rimasto così attivamente nel mondo del calcio. Oggi lavoro in televisione e analizzo le partite, cosa che non avrei potuto fare se avessi deciso di allenare. Poi penso a mio fratello che lavorava per 24 ore senza sosta... la sua esperinza all'Inter lo ha invecchiato di dieci anni. Quello è un lavoro incredibilmente stressante anche se ovviamente può essere anche molto bello. Conquistare un trofeo è una sensazione incredibile''.