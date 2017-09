Ronald de Boer, fratello di Frank da poco esonerato dalla guida del Crystal Palace, ha parlato ai microfoni di Voetbal International: "E' una situazione molto spiacevole, soprattutto se consideriamo quello che era il progetto iniziale. Il Crystal Palace voleva giocare a calcio in maniera diversa e Frank avrebbe dovuto avere tutto il tempo per poter sviluppare le proprie idee e trasmetterle alla squadra: al momento della sua presentazione gli era stato promesso questo. Prima della partita contro il Burnley molti giornali avevano sottolineato come molto del suo futuro sulla panchina del Crystal Palace sarebbe passato dal risultato della gara, ma dalla dirigenza non era arrivata nessun ultimatum. Domenica sera l'ho sentito per telefono, era positivo e mi ha detto che non aveva sentito niente dal presidente, concentrandosi sull'allenamento del giorno dopo".