"Chiudile!". Esclamazione che viene spontanea quando fai passare la palla là, proprio là, tra le gambe del tuo avversario. Il tunnel è uno spazio bianco tra le parole "ti umilio", da riempire con un tocco dolce al pallone. Non c'è cosa che possa far irritare di più il tuo avversario, i tuoi compagni di torello, il tuo 'nemico' su un campo da calcetto. Lo sa bene Gagliardini, che prende e porta a casa il secondo giallo dopo il tunnel, e non il primo, di Dani Ceballos. Lo sa alla perfezione anche Blomqvist, 43enne ex esterno di United e Milan, che venerdì, in una partita tra vecchie glorie, ha subito un tunnel di suola da uno dei maestri, Ronaldinho, 37enne che continua a scrivere poesia. E a besfeggiare gli avversari, ma con classe.



Partendo proprio dalla giocata di Dinho, La Classifica di CM di oggi è dedicata a chi del tunnel ha fatto uno stile di vita. Fuori dai 10 Maradona e Pelé, universali, non c'è un tratto distintivo per loro, sapevano fare tutto. Dentro grandi del passato, del presente e del futuro, da Best ad Aimar, da Cruyff a Suarez. Sì, Best e Cruyff. E' vero, anche loro universali, ma... "Era il 1976, si giocava Irlanda del Nord - Olanda. Giocavo contro Johan Cruyff, uno dei più forti di tutti i tempi. Al 5° minuto prendo la palla, salto un uomo, ne salto un altro, ma non punto la porta, punto il centro del campo: punto Cruyff. Gli arrivo davanti gli faccio una finta di corpo e poi un tunnel, poi calcio via il pallone, lui si gira e io gli dico: 'Tu sei il più forte di tutti ma solo perchè io non ho tempo". Intesi?



@AngeTaglieri88