In visita a Lecce, Ronaldinho ha parlato a Premium Sport della Serie A: "Il Napoli sta facendo un grandissimo lavoro. Sono anni che sta facendo bene e penso che quest'anno possa lottare con la Juventus per vincere lo scudetto. Dybala e Mertens sono due grandi giocatori, che fanno cose straordinarie. Mi piace molto vedere giocare Dybala, penso che in questo momento sia già tra i migliori dieci giocatori del mondo, non gli manca molto per entrare nei primi cinque o nei primi tre: è uno dei più forti al mondo".