La notizia era nell’aria da qualche mese ormai, adesso però è anche ufficiale:lascia il calcio giocato. A confermarlo è stato il fratello e procuratore del fuoriclasse brasiliano, Roberto de Assis Moreira, a O Globo:". L’ex fantasista, con un passato al Paris Saint-Germain, al Barcellona e al Milan,: “Organizzeremo qualcosa di grande e di bello, dopo i Mondiali, probabilmente ad agosto. Faremo vari eventi in Brasile, Europa ed Asia. Ovviamente stiamo pensando anche ad una partita con la Nazionale brasiliana.Il fatto che sia ambasciatore del Barcellona rende il tutto più semplice. Ronaldinho è voluto ovunque, ha già tre eventi già organizzati e a marzo sarà in Messico”.- Ronaldinho è esploso giovanissimo nel, prima di passare al Paris Saint-Germain nel 2001. Nel 2003 il trasferimento al, dove ha vissuto la fase migliore della sua carriera vincendo due volte la Liga, due Supercoppe di Spagna ed una Champions League. Dopo esser stato al Barça, Ronaldinho è sbarcato a Milano, sponda rossonera. Nel Milan ha militato per due anni e mezzo realizzando 26 gol in 96 partite. Negli ultimi anni, prima il ritorno in patria al, poi le esperienze con l’, ilin Messico, e poi nuovamente in Brasile al, squadra che ha lasciato nel 2015. Con la maglia della nazionale brasiliana (33 gol in 97 partite),, una Coppa America ed una Confederations Cup. Il Gaucho in carriera ha vinto anche importanti premi personali: ilnel 2005 del ilnel 2004 e 2005.