Fenomeno in campo, in futuro forse anche dietro una scrivania: Ronaldo progetta le prossime mosse e tra queste potrebbe esserci anche l'acquisizione di una squadra. Lo ha confermato lo stesso brasiliano in una lunga intervista a Veja, nella quale ha ammesso di rivedersi nell'addio di Neymar al Barcellona: "Somiglia molto al mio addio. Io sono andato all'Inter quando il campionato italiano era più forte di quanto lo sia ora quello francese, ma sono favorevole alle sfide: mi danno grandi motivazioni. Neymar via da Barcellona per colpa della dirigenza? Non so se sia il suo caso, non ho dettagli della trattativa. Forse è successo tutto per problemi con la dirigenza come nel mio caso. Se lo rifarei? Certo".



FUTURO DA IMPRENDITORE - "Ora sto cercando un club da gestire, voglio avere un'esperienza di questo tipo in Brasile o all'estero, mentre gestiamo accademie di calcio. Allenatore? Lo escludo totalmente, non posso immaginare 25 giocatori che mi molestano tutto il giorno, facendo il possibile per mettermi in difficoltà".



PROBLEMI FISCALI IN SPAGNA PER MESSI, RONALDO E NEYMAR - "Ho speso molti soldi in avvocati e professionisti per fare tutto per bene. Quando capita è un problema doppio perché oltre all'aspetto fiscale c'è il danno di immagine e quello è difficile da recuperare".