Ronaldo, il Fenomeno, ha rilasciato un'intervista a Zico, parlando dei suo connazionali Neymar e Adriano. E parte proprio dal primo, che in estate ha lasciato il Barcellona per andare al Paris Saint-Germain: "Il PSG, per Neymar, rappresenta un passo indietro per quanto riguarda la carriere sportiva. Del tutto diverso quando fui io a lasciare la Catalogna per Milano: a quel tempo, la Serie A italiana era il torneo migliore al mondo".



Infine, ecco il pensiero sull'Imperatore Adriano: "Lui poteva essere il centravanti del Brasile per tanto tempo, invece è rimasto troppo poco ad altissimi livelli. Adesso per fortuna c'è Gabriel Jesus"