Le strade di Irina Shayk e Cristiano Ronaldo si sono separate ormai 3 anni fa. Da allora l'attaccante del Real Madrid ha cambiato spesso la propria partner fino ad arrivare all'attuale relazione con la bellissima Georgina Rodriguez da cui ha avuto due gemelli.



RONALDO E' ANCORA INNAMORATO - Anche la bellissima modella russa non ha perso tempo nel consolarsi con l'attore Bradley Cooper da cui ha avuto anche una figlia. C'è un però che non va trascurato in questa vicenda ed è svelato dal The Sun che ha intervistato un amico intimo della stella portoghese. Cristiano Ronaldo è infatti ancora innamorato di Irina ed è geloso e preoccupato per il suo futuro.



RIMPIANTI - “Ronaldo è ancora innamorato di lei. Gli dispiace per come è finita la storia e si preoccupa ancora per la sua vita. Non ha mai pensato che Irina se ne sarebbe andata.” Una rottura che allora fu dovuta al fatto che Cristiano Ronaldo non voleva un altro figlio, mentre Irina sì. Rimpianti? Probabilmente sì, e come dargli torto guardando Irina nella nostra gallery.