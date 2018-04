@AngeTaglieri88





"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".C'è una scena, epica, leggendaria, in. L'è pronta a sfidare la, ma, in un cimitero abbandonato, sono senza televisore e non possono guardare il match. Fortunatamente, Giacomo, il carabiniere, ha con sé. Non è la stessa cosa, ma è comunque qualcosa. Poco primo del gesto salvifico di Giacomino,, sospirando, svela il suo rituale nel Mondiale:. Interviene Giovanni:- Ecco, noi oggi facciamo nostre le parole delAldo Balio. E ieri, a una domanda ben precisa:, ho risposto così: ". Perché sì, la rovesciata non guarda la porta e neanche in faccia a nessuno: belle oggettivamente quelle dei top, capaci di tutto; ma molto più poetiche quelle di provincia. E oggi vogliamo omaggiare quelle rovesciate fatte in provincia, non in, non decisive per lo scudetto, quelle belle che sono ricordate solo per quello:. Ed eccoli, quindi,e compagni.- Del resto,è proprio per questo che amiamo questo sport. Lo scrive anche Nickne: "In tutto il mondo, ci dicono, in ogni momento ci sono un tot di persone che nascono, muoiono, concepiscono un figlio, oppure si trovano una pistola puntata addosso.. È successo a chiunque abbia giocato a calcio. In qualche occasione, forse anche una volta sola, abbiamo spedito la palla in gol da 25 metri, lasciando di sale il portiere, oppure abbiamo incornato il pallone (a occhi chiusi ovviamente) spedendolo nel sette come una fucilata. Non tutti gli sport offrono questa emozione.Eppure, per la legge delle probabilità, ogni domenica un pancione bolso che passa le giornate al pub segna un gol splendido quanto quelli dell'inarrivabile Pelé e del possente Bobby Charlton. Può accadere ovunque e se si sa aspettare abbastanza succederà praticamente dappertutto.