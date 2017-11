Intervistato dal magazine brasiliano "Veja", l'ex attaccante dell'Inter, Ronaldo, parla anche di Adriano, suo connazionale che come lui ha vestito il nerazzurro.



"Senza dubbio non ha ricevuto lo stesso aiuto e la guida che avevo io, per esempio. Ma spero che possa trovare un suo equilibrio e stare bene, perché la vita del calcio è stressante e veloce. E senza fare gol diventa tutto più difficile. Forse non era preparato per la vita dopo il calcio. È un peccato, perché non ha approfittato del talento che aveva, era il centravanti che poteva proseguire la storia dei craques d'attacco. Aveva una forza incredibile e avrebbe giocato molti anni nella nazionale".