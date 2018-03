"Il Fenomeno ce l'abbiamo noi!". Così cantavano i tifosi nerazzurri vent'anni fa, quando il calciatore più forte del mondo atterrava sul pianeta Serie A come un extraterrestre. Ronaldo non è più sotto contratto con l'Inter, ma rappresenta comunque i colori nerazzurri in giro per il mondo. Quando gli chiedono dei 5 anni passati a Milano, l'ex attaccante brasiliano non può evitare di ricordare che nella dirigenza della Juventus di allora c'erano certi personaggi poco limpidi, poi condannati per lo scandalo di Calciopoli scoppiato nel 2006. Eppure il club bianconero, dopo aver giustamente allontanato Luciano Moggi & C., continua a rivendicare quei due scudetti revocati dalla giustizia sportiva.



Le recenti dichiarazioni di Ronaldo hanno nuovamente attirato l'interesse anche della stampa internazionale. In particolare il popolare quotidiano tedesco Bild è tornato sulla questione in settimana, criticando la Juve proprio per questo motivo: "Se dovessero aggiudicarsi anche questo campionato, i bianconeri festeggerebbero il 36° scudetto nonostante al momento ne abbiano ufficialmente soltanto 33. Anche sulla pagina ufficiale della Juventus si legge in grande, e a colori, 35 invece di 33. L'Inter inserisce tra i titoli lo scudetto relativo alla stagione 2005/2006 e lo fa correttamente, perché quel titolo è stato tolto alla Juventus e riassegnato ai nerazzurri dalla Federazione. Lo scudetto della stagione 2004/2005 invece non è stato riassegnato, ma la Juventus se ne frega e si fregia anche di quello. Società e tifosi si mostrano totalmente indifferenti al fatto che i titoli siano stati revocati, nonostante le manipolazioni delle partite che avevano determinato un sistema corrotto".



Ora la Figc è commissariata dal Coni. Malagò dovrebbe almeno provare a far ragionare il presidente bianconero Andrea Agnelli, cercando di convincerlo a fare retromarcia su quei due scudetti. Visto cosa hanno scritto in Germania, ne gioverebbe anche l'immagine della Juventus all'estero. Tentar non nuoce, anche se la missione sembra impossibile.



@CriGiudici