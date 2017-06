Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante nerazzurro, Ronaldo, ha espresso la propria opinione su Luciano Spalletti e Gabriel Barbosa.



“Con Spalletti, l’Inter, dovrebbe aver trovato non solo uno stratega del calcio, ma anche un buon gestore di un gruppo. Me ne parlava benissimo Galante, ai nostri tempi, e ricordo che gli dissi «Fabio, avevi ragione», quando lo affrontai da allenatore avversario. Però non lo invidio, dovrà trovare in fretta la strada dove far camminare la squadra. Perché l’Inter la aspettano tutti, da anni: i suoi tifosi e anche l’Europa. Gabigol? Non conosco bene la sua storia interista, ma so che non è facile adattarsi al campionato italiano. La cosa più importante da decidere è una: in che ruolo deve giocare? Il Gabigol che ho visto io in Brasile ha qualità, ma all’Inter, anche in allenamento, sentiva di essere utilizzato nel modo giusto per esaltarle?”