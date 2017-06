Il matrimonio tra Real Madrid e CR7 sembra ormai arrivato ai titoli di coda, ma se davvero si dovesse arrivare al divorzio - come in effetti sembra - ci si chiede chi tra le due parti sarà quella che ci rimetterà di più. Da una parte abbiamo il club più forte e blasonato del mondo che si trova nuovamente all'apice della sua storia, come ai tempi di Di Stefano e Puskas...dall'altra abbiamo il giocatore più forte del mondo (con buona pace di Messi, dei messiani e di tutti quelli che dicevano che il Ronaldo vero era quell'altro...) che anno dopo anno mira senza falsa modestia a diventare anche il più forte della storia, visto che i record statistici che sta divorando lo portano già oggi ad essere uno dei 3 più forti di sempre insieme a Pelè e Maradona.



Se veramente Ronaldo se ne andrà da Madrid, i blancos dovranno rinunciare di colpo a colui che oggi come oggi rappresenta il faro assoluto e incontrastato di un club che pure ha sempre avuto una sterminata galleria di fuoriclasse. L'unico giocatore che nella storia del Real può reggere il confronto con CR7 è Alfredo Di Stefano ovvero il condottiero del mito fondativo del Real e del Madridismo in generale, quello delle prime 5 Coppe dei Campioni consecutive che diedero sin da subito un vantaggio incolmabile alla storia di quel club.Tuttavia Ronaldo da la sensazione di essere superiore allo stesso Don Alfredo, perché sta dominando in un calcio ben più complesso e competitivo di quello degli anni '50 e '60.



Dalla lontana estate del 2009 ad oggi, Ronaldo con la maglia del Real ha vinto 12 trofei di squadra: due campionati spagnoli (11/12 e 16/17), due coppe del Re (10/11 e 13/14), 1 supercoppa di Spagna (12/13), 3 Coppe dei Campioni (13/14, 15/16 e 16/17), 2 Supercoppe Europee (14/15 e 16/17), 2 mondiali per club (14/15 e 16/17). Senza dimenticare i titoli individuali, ben 6: composti da 3 Pichichi (10/11, 13/14 e 14/15) e 3 palloni d'oro (2013, 2014 e 2016), con un probabilissimo quinto all'orizzonte...



A tutto ciò poi, si devono aggiungere i 406 gol in 394 partite con la maglia blanca, per una media gol (1,030) mai vista prima nella storia del calcio, senza dimenticare i 125 assist di contorno per un giocatore che aveva iniziato la sua carriera da ala sinistra e che mano mano si è trasformato in vero e proprio centravanti di sfondamento. Ma se scendiamo nel dettaglio, le statistiche diventano ancora più impressionanti, perché di quei 406 gol complessivi: 265 sono stati realizzati nella Liga, 90 in ChampionsLeague e i restanti 51 in tutte le altre competizioni di contorno. Senza poi dimenticare che Ronaldo è il capocannoniere di sempre nella storia della Champions League e il primo giocatore a sfondare la soglia psicologica dei 100 gol...nel suo caso 106, ben 12 in più rispetto al suo eterno rivale storico Messi, per adesso fermo a quota 94.



Numeri da capogiro, numeri da record che però da soli non bastano e non basteranno mai a descrivere l'immenso talento di un fuoriclasse unico nella storia del pallone, un giocatore che per certi aspetti ha cambiato per sempre il modo di intendere e di studiare uno sport come il calcio, perché ha scombussolato tutte le statistiche individuali, dando risalto alle stesse, ma contemporaneamente prendendosi gioco di queste, una sensazione molto simile a quella che si ebbe con Michael Jordan nel basket, con la differenza però, che quello è sempre stato uno sport di statistiche e numeri (come tutti gli sport a stelle e strisce) e invece il calcio lo è diventato solo dopo l'avvento di Cristiano Ronaldo. Credo che proprio per questo motivo, un eventuale addio di Ronaldo al Real, sarebbe una perdita enorme e incalcolabile per i madridisti, perché, senza di lui, resterebbero sicuramente forti, ma diventerebbero una squadra come tante altre, perché all'istante perderebbero gran parte del proprio potenziale, è una mia profondissima convinzione interna e credo che molti di voi - se non tutti - saranno d'accordo con me.



@Dragomironero