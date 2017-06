Come un fulmine a ciel sereno, ieri a Madrid è scoppiato il caso Cristiano Ronaldo. Dopo la denuncia per non aver pagato 14,7 milioni di euro di tasse sui diritti d'immagine e il rischio di condanna a sette anni di carcere, il campione portoghese ha deciso di cambiare aria e dire addio alla Spagna. "Me ne vado dal Real Madrid, ormai ho deciso. Non c'è possibilità di una marcia indietro", avrebbe detto ieri sera ai compagni di nazionale. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, spera di ricomporre la frattura ma sa che - in caso di separazione - avrà almeno 200 milioni di motivi per guardare avanti.



EREDE CERCASI - Nonostante una clausola rescissoria da 1000 milioni di euro, infatti, il Real accetterebbe di privarsi di CR7 per quella cifra. Una somma altissima, a cui solo Manchester United e Paris Saint-Germain potrebbero arrivare. Ma che permetterebbe alle Merengues di dare la caccia a chi dovrà raccogliere la pesantissima eredità di Ronaldo. Per far passare ai tifosi la malinconia per l'eventuale addio del quasi cinque volte Pallone d'Oro servirebbe un colpo ad effetto, un nome che possa entusiasmare un pubblico esigente come quello del Santiago Bernabeu. Un colpo che potrebbe arrivare anche dalla Serie A.



DA DYBALA A MBAPPÉ - Da tempo, infatti, Paulo Dybala piace al Real, ancora più che al Barcellona. Appena un paio di mesi fa la Joya ha rinnovato fino al 2022 il contratto con la Juventus, ma se dovesse arrivare la chiamata di una big mondiale come il Real potrebbe dar retta a Dani Alves (che ieri gli ha suggerito di lasciare i bianconeri per compiere il definitivo salto di qualità) e chiedere la cessione. Una pista più facile, per i bicampioni d'Europa in carica, sarebbe invece quella che porta a Kylian Mbappé, talento classe '98 esploso in questa stagione col Monaco, che più volte ha strizzato l'occhio a un possibile trasferimento alla Casa Blanca. In Spagna suggeriscono anche il nome di Lewandowski, ma l'arrivo della punta polacca andrebbe a complicare tatticamente i piani di Zinedine Zidane, che stravede per Benzema, mentre il sogno proibito è sempre quel Neymar che i rivali del Barcellona soffiarono al Real nel 2013.



@marcodemi90