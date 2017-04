"A volte ritornano" non è soltanto il titolo di una raccolta di racconti di Stephen King, che ha poi dato vita anche a un film. Ma è anche lo slogan perfetto per raccontare la serata di Giuseppe Rossi. Schierato titolare nella sfida del suo Celta Vigo contro il Las Palmas, Pepito ha addirittuta superato il suo rendimento dei tempi di Villarreal, realizzando la sua prima tripletta in Liga, con cui i celesti hanno battuto Boateng e compagni.



DALLA JUVE AL LAS PALMAS - Tre gol, tanti quanti ne aveva segnati fin qui in questa stagione, tra Europa League, Coppa del Re e Liga, dove l'ultima gioia era addirittura di oltre sei mesi fa, il 25 settembre, all'Espanyol. Da allora l'italiano del New Jersey ha avuto poca continuità, facendo spesso avanti e indietro tra campo e panchina. Fino a questa sera, con la tripletta che può cambiare la sua stagione e che gli mancava dal 20 ottobre 2013, quando al Franchi guidò la Fiorentina a una clamorosa rimonta contro i rivali di sempre della Juventus.



RITORNO IN ITALIA - Una prestazione che lo può rilanciare per queste ultime giornate e, soprattutto, in ottica mercato. A giugno scadrà il prestito al Celta, ma anche il suo contratto con la Fiorentina. E il ritorno in Italia è più di un'ipotesi, come ammesso nei giorni scorsi dal suo agente, Federico Pastorello: "Vogliamo ridargli una chance per tornare in Italia. Vuole un club importante per dare il meglio di sé. Il suo è un calcio molto tecnico, avrebbe più facilità ad esprimersi in una grande squadra che in una medio-piccola. Stiamo cercando l’opportunità giusta. I problemi fisici sono alle spalle: da due anni si allena regolarmente". Dal Bologna alla Lazio, nelle ultime sessioni di mercato tante squadre hanno provato a riaccoglierlo e si faranno sotto nelle prossime settimane. Perché "a volte ritornano". E Pepito lo ha dimostrato.



@marcodemi90