Jerome Roussillon del Montpellier è uno del tanti nomi per la fascia sinistra della Fiorentina. Gli ultimi contatti dei viola con l’entourage del giocatore - lo stesso di Nkunku, trattato in estate - risalgono all’estate scorsa, quando però questo interesse non si concretizzò. I viola hanno il suo nome sul taccuino, ma al momento la pista sembra essere fredda, poiché se i gigliati non cedono Maximiliano Olivera, su quella fascia tutto è bloccato.