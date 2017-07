Antonio Rudiger spotted. E' stato questo il gioco di giornata in casa Chelsea perchè il difensore della Roma è stato prima avvistato in Inghilterra e poi negli Stati Uniti. Come confermato da Sky Sport Il giocatore è ufficialmente negli States, ma questo non frena l'affare che lo vedrà approdare alla corte di Antonio Conte. Rudiger, infatti, svolgerà le visite mediche di rito in un centro convenzionato con i Blues su suolo americano e lì firmerà poi gli accordi che ufficializzeranno l'affare.