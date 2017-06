Luciano Spalletti c’è, Walter Sabatini e Piero Ausilio sono già al lavoro., anche sul mercato. I nerazzurri vogliono scatenarsi per rispondere al Milan, finora re degli acquisti., primo obiettivo per rinforzare la retroguardia. L’ex difensore dello Stoccarda, portato in giallorosso proprio da Walter Sabatini, piace perché in grado di giocare sia da terzino destro che da centrale di difesa (eventualmente anche in una retroguardia a tre).- L’acquisto di, ufficializzato oggi dalla Roma, può “sbloccare” la trattativa in uscita per il direttore sportivo Monchi. Nei piani della società giallorossa infatti, il messicano arrivato dal PSV per 5,7 milioni di euro può sostituire proprio Rüdiger. È l’Inter, però, cheper rientrare entro il 30 giugno nei paletti fissati con l’Uefa per il Fair Play finanziario. Una volta incassati i 30 milioni necessari, i nerazzurri daranno il via al loro mercato per tornare in Europa.- Il nome di Rüdiger è il primo sul taccuino di Piero Ausilio e Walter Sabatini. L’Inter ha già pronta, la Roma però ne vuole incassare 40 dalla cessione del difensore tedesco. Il giocatore ha già dato il via libera: è pronto un quinquennale da 3 milioni netti a stagione, ma. La richiesta per Rüdiger è alta, motivo per cui l’Inter ha sondato altre piste. Una di queste porta all’ex Milan. Non ancora una trattativa di mercato, ma l’Inter ha sondato il terreno per capire le intenzioni del brasiliano classe 1984. Più fredda, invece, l’ipotesi Francesco Acerbi. Il difensore, dopo aver annunciato l’addio al Sassuolo, potrebbe seguire Di Francesco in giallorosso.