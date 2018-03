Daniele Rugani, difensore della Juventus schierato da titolare da Allegri contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di JTv a un'ora dal fischio d'inizio del match: "È una gara dura, si tratta di una giornata chiave per il campionato per i tanti scontri diretti. Oggi è importante vincere. Ci vuole una grande prova come grande è la Juve. Il campo è duro. La Lazio è una squadra forte. Non sarà facile".