Daniele. Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, il difensore della Juventus ha commentato il successo di ieri col Milan, tornando anche sull'episodio del pulmino dello staff rossonero preso a sprangate da alcuni tifosi bianconeri: "Tre punti fondamentali. Vogliamo scrivere la storia giorno dopo giorno, partita dopo partita- Il pulmino dello staff rossonero, infatti, ieri è stato colpito da una sprangata nei pressi dell'. Il mezzo, dopo l'aggressione, è tornato all'hotel che ospita la squadra rossonera. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Nel dettaglio: attorno alle 17, il mezzo con a bordo l’autista e due membri dello staff rossonero ha lasciato l’hotel per recarsi all’impianto per ultimare i preparativi del pre partita. Lo staff rossonero si è fermato all'Allianz Stadium. Attorno alle 17.30, il mezzo è uscito dall’Allianz Stadium e si è fermato al semaforo di Corso Scirea, angolo Corso Vercelli. Qui,, hanno avvicinato il pulmino che è stato colpito con delle sprangate che hanno mandato in frantumi il vetro del lato destro.