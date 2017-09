Daniele Rugani non è solo uno dei nuovi protagonisti della Juventus ma è anche il volto campagna Sky per la nuova stagione di Serie A. Ecco le sue parole dal backstage, riprese da lI Corriere dello Sport: “Quando ti senti a casa, nella tua squadra, sai che anche quando sbagli puoi contare sui tuoi compagni. A quel punto sai di far parte di un vero gruppo. Abbiamo responsabilità importanti che ci fanno piacere perché, comunque sia, questo è l’obiettivo che abbiamo e tutti noi siamo consapevoli. Per me il calcio è tutta la mia vita. Riassumendola in una parola sola, è la vita. Contiene tutto, sacrifici, dolori, emozioni, gioia. Il primo allenamento? L’ho fatto in una squadretta del mio paese in cui tutti i nuovi ragazzi arrivarono con una maglia che non era della società ma personale perché eravamo tutti nuovi ragazzi. Questo è il primo ricordo, proprio per queste immagini di tanti bambini, ognuno con la propria maglietta e il proprio completino.”