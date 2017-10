Daniele Rugani è un vero e proprio amuleto per la Juventus che ha vinto 27 delle 28 partite in cui l’ex Empoli è partito titolare. Unica sconfitta (indolore) contro il Verona nel maggio del 2016. Questa sera il difensore di Lucca sarà in campo a fianco di Barzagli nel match casalingo dei bianconeri contro la Spal. Un po' amuleto e un po' arma per dare alla difesa della Juve nuova linfa, Allegri sa che adesso è arrivato il momento di Rugani.