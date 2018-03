Geronimo Rulli è stato in passato accostato al Napoli. Il portiere della Real Sociedad, che quest’anno non sta ben figurando in Liga, aveva in passato strizzato l’occhio al club azzurro. Ad oggi la pista si è raffreddata. Secondo quanto riferiscono i colleghi spagnoli di elgodigital, su di lui c'è anche il Newcastle di Rafa Benitez. Nel caso, infatti, il Napoli in estate dovesse prendere un altro portiere (come sembra accadrà), la Premier sarebbe destinazione gradita per lui.