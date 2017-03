Il presidente del Cda del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha dichiarato alla rivista ufficiale del club tedesco in vista dei quarti di finale in Champions League contro il Real Madrid: "Loro sono al primo posto nel ranking europeo e hanno vinto 11 volte questa coppa, ma questo non vuol dire che ci sentiamo battuti in partenza. Noi abbiamo Ancelotti e possiamo affrontare con ottimismo la sfida più difficile della nostra stagione. Giocheremo con entusiasmo queste due partite contro un club leggendario, con tre grandi artisti del calibro di Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale, con un centrocampo favoloso con Modric e Kroos e una difesa che sa anche essere dura. Continua a essere il Real che proprio con Ancelotti in panchina vinse la Champions League del 2014. Forse questo può essere un punto a nostro favore, può aiutarci per cercare di superare i quarti di finale".