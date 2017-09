Anche il giorno dopo, la sconfitta del Bayern Monaco sul campo del Paris Saint-Germain nella seconda giornata di Champions League continua a far discutere. Un 3-0 che fa uscire con le ossa rotte la squadra di Carlo Ancelotti, finito al centro di una bufera e che ora rischia seriamente l'esonero.



RUMMENIGGE: 'QUESTO NON È IL BAYERN' - Tra i suoi difensori, anche nelle difficili ultime settimane, c'era sempre stato Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del club bavarese. Che però, dopo ieri sera, non gli ha risparmiato una dura critica: "Quello visto in campo a Parigi non è stato il vero Bayern, su questo siamo tutti d'accordo. Dobbiamo analizzare bene questa sconfitta per capire cosa non ha funzionato e trarne tutte le conseguenze".



I SENATORI LO SCARICANO - Nel mirino, dei tifosi e non solo, sono finite le scelte di formazione di Ancelotti; una su tutte, l'esclusione dalla formazione titolare di Arjen Robben. Una decisione così commentata dall'olandese nel post-partita: "Preferisco non esprimermi a riguardo, ogni parola detta in più sarebbe troppo". Un "no comment" che fa più rumore di un'accusa vera e propria e che si aggiunge alle ruggini avute negli ultimi tempi con altri due senatori dello spogliatoio come Muller e Ribery. Tante frizioni, segnali di una crisi interna al Bayern. E se non dovesse arrivare la svolta nelle prossime uscite, tra Bundesliga e Champions, l'esonero sarebbe quasi obbligato.