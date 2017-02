Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge ha parlato sul sito ufficiale del club della decisione di Lahm di ritirarsi e rifiutare l'offerta del club che avrebbe voluto concedergli un ruolo dirigenziale importante: ''Il Bayern Monaco è sorpreso dalle parole di Philipp Lahm. Negli scorsi mesi, io e Uli Hoeness abbiamo attivato intense e costruttive discussioni con Philipp sul possibile coinvolgimento nel club. Al termine della scorsa settimana, ci ha detto di non essere disponibile a ricoprire posizioni legate al management sportivo del club e di voler rescindere il proprio contratto in scadenza nel 2018 per smettere a fine stagione. Fino a ieri, credevamo che ci sarebbe stato un comunicato congiunto del club e dello stesso Lahm sulla vicenda.

Lahm è stato un giocatore importante per il Bayern per più di un decennio. Siamo convinti che il nostro capitano sia totalmente concentrato sugli impegni in campionato, in Champions e in Coppa di Germania. Vogliamo inoltre chiarire che le porte del club saranno sempre aperte per Philipp''.