Lo Spartak Mosca vince in casa del Kazan nella 23esima giornata del massimo campionato russo. La squadra allenata da Massimo Carrera si è imposta per 2-1 grazie alle reti di Hanni e dell'ex Milan, Luiz Adriano. In classifica moscoviti secondi a quota 44, a -5 dalla Lokomotiv che però ha giocato una partita in meno.