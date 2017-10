Primo ko in campionato per lo Zenit San Pietroburgo, sconfitto per 1-0 in casa dall'Arsenal Tula: decisivo il gol al 73' di Kangwa. La squadra allenata da Roberto Mancini resta prima in classifica con due punti di vantaggio sul Lokomotiv Mosca, sconfitto con lo stesso punteggio sul campo dell'Ufa.