Dopo i primi sei mesi di adattamento, Bartosz Bereszynski si è ritagliato uno spazio importante alla Sampdoria. Arrivati in sordina nello scorso mercato di gennaio, il laterale polacco in questa stagione si è affermato come una delle note più liete tra le fila dei blucerchiat. Nelle ultime uscite, Giampaolo gli ha preferito Jacopo Sala, ma tanti tifosi sono rimasti stupiti dalle prestazioni del terzino classe 1992, entrato ormai stabilmente nel giro della sua nazionale maggiore.



Secondo le indiscrezioni che circolano sui media polacchi, anche tre top club di Serie A avrebbero notato la crescita del giocatore: si tratterebbe dell'Inter, del Napoli e della Roma, società che nel passato più o meno recente hanno concluso parecchi affari con la Genova blucerchiata. Sembra però difficile ipotizzare una partenza di Bereszynski a gennaio. Tutti i massimi esponenti di Corte Lambruschini hanno ribadito a più riprese l'intenzione di lasciare inalterato l'organico nella sessione invernale, almeno per quanto riguarda i titolari, e in questa categoria rientra pienamente anche l'ex Legia Varsavia, impiegato da Giampaolo già 15 volte in questo campionato.