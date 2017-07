Serata calda a Milano, che può diventare rovente per il mercato dell'Inter: Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning Sport, si è recato in un hotel del centro, nel quale si trovano anche i due agenti Fali Ramadani e Alessandro Beltrami. Il primo cura gli interessi di due nerazzurri, Stevan Jovetic e Ivan Perisic, il secondo rappresenta invece Radja Nainggolan, che recentemente aveva scherzato sui social riguardo al proprio futuro a Roma ed è il vero sogno proibito di Spalletti.



LA SUGGESTIONE - Cosa si muove dunque nelle stanze d'albergo? Stando a quanto filtra dalla società nerazzurra è in corso un incontro tra Ramadani e Ausilio, ma non è da escludere che il vertice possa poi allargarsi e accogliere tutte le parti in causa e soprattutto vertere sul futuro di Nainggolan, con una carta in più da mettere sul tavolo delle trattative. Jovetic infatti piace molto al ds giallorosso Monchi, che lo aveva già portato a Siviglia, qualora l'Inter decidesse di provare l'affondo per il centrocampista belga potrebbe inserire proprio il cartellino dell'attaccante montenegrino per abbassare le pretese della Roma. Una suggestione al momento, che però può prendere corpo in questa calda notte milanese.