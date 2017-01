Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, intervistato dall'emittente bolognese Rete 7 ha detto la sua su Mattia Destro. "Deve fare molto di più. E’ stato colpito spesso da problemi fisici. A Roma è arrivato come un cavallo di razza. Nella Roma ha fatto tanti gol, media gol straordinaria. Rimarrà statisticamente uno dei più prolifici della Roma. Ma ora non sono contento del suo atteggiamento a Bologna. I giocatori che sono usciti dalla mia mano li seguo con molta attenzione e cura. Lui è troppo permaloso e questo in campo non va bene. Ma rimane lo stesso un giocatore forte".