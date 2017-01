Walter Sabatini, ospite di Ottavo Scudetto su E’-tv, ha parlato del Bologna sul suo mancato arrivo in veste di Ds: "E’ stata una bella ipotesi ma questo Bologna aveva bisogno di immediatezza, io non avrei potuto garantirla, il lavoro sarebbe stato in chiaro-scuro, c’era un problema di trasparenza che era la cosa più importante da garantire alla città. Il direttore sportivo deve essere operativo al 100%, io avrei dovuto fare le cose per interposta persona e anche se il Bologna avrebbe accettato questa situazione non me la sono sentita. Sono dispiaciuto, anche perché l’epilogo a Roma è stato un po’ deprimente. Ho insistito per andarmene, aspettavo che Pallotta mi liberasse: me ne rammarico. Sono simpatizzante del Bologna, è la seconda squadra che seguo dopo la Roma".