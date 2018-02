Ai microfoni de il Mattino, Arrigo Sacchi fa il punto sulla Nazionale e sul Milan: “Sono stato il responsabile di tutte le nazionali giovanili dal 2010 al 2014, Abete mi offrì il rinnovo e per convincermi mi disse che potevo pensare solo all’Under 21 e all’Under 20. Ma io dissi che per fare bene quel lavoro non potevo non occuparmi degli under 15-16-17-19 e così via. Ma non avevo più la forza per farlo. L’anno prima avevo detto di no persino a Berlusconi che sognava il mio ritorno al Milan: mi chiamò per dirmi che durante la notte aveva avuto una illuminazione. Risposi: ‘non ho più l’energia e non sarebbe corretto se accettassi".