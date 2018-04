Arrigo Sacchi, nel suo intervento sulla pagina delle opinioni su La Gazzetta dello Sport, ha voluto incoraggiare Juventus e Roma in vista del doppio impegno di Champions League contro le grandi di Spagna. Nello specifico, questa la riflessione dell'ex ct azzurro sulla sfida tra Allegri e Zidane .



"Il momento del Real è sicuramente contraddittorio. I Blancos hanno uomini chiave come Kross , Modric , Benzema e Bale in difficoltà. E non possiedono la capacità difensiva e forse neanche agonistica degli juventini. Non sono abituati a soffrire e possono vincere solo giocando un calcio ricco di bellezza e superiorità. Gli uomini di Zidane praticano un calcio offensivo, allegro anche nelle marcature , si difendono attaccando. Se l'incontro sarà più equilibrato e incerto i bianconeri avranno maggiori probabilità di vincere, come successe tre anni fa. Il grande Real è meno forte dell'anno scorso , credetemi".