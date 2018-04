Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha parlato a Il Mattino. Ecco alcuni passaggi:



Il Napoli può fare alla Juve quello che il Milan di Sacchi riuscì a fare al Napoli di Bianchi?

"Lo può fare, certo. Ma se non vi riesce sarà lo stesso una stagione straordinaria. Lo può fare perché vedo la stessa determinazione la stessa autostima che c’era nel mio Milan. Una forza che dà solo il gioco. In questo caso il gioco di Sarri.Ma se il Napoli arriva secondo, il giudizio di tutti sarà diverso su Sarri e i suoi eroi? Ed è questo il limite culturale del nostro Paese".



Insomma, il Napoli deve già essere felice così?

"Ma certo. Non ha top player eppure esprime un gran calcio di qualità e valori.Lo scudetto sarebbe il giusto premio alla bellezza e alla generosità. Il Napoli non ha le risorse della Juve e ha il quinto del fatturato di almeno altri 4 club di serie A. E allora, di cosa discutiamo? Comunque vada, il Napoli ha già vinto".



Cosa manca al Napoli di Sarri per riuscire a vincere dando spettacolo come il suo Milan?

"Ancora la vittoria? Noi non dobbiamo pensare solo al vincere. Non importa vincere ma il modo. È quello che ti apre a un nuovo futuro. Sennò sei nel passato.E Sarri ha portato il Napoli nel futuro"