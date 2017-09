Arrigo Sacchi, nel suo consueto editoriale sulla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della crescita della Roma. "La Roma sembra aver trovato la quadra e il feeling con il proprio tecnico: è più ordinata, più attenta e leggermente più compatta. Il gioco di Di Francesco non è stato ancora completamente metabolizzato, ma è già più organico e connesso. Eusebio è un ottimo tecnico che lavora per dare un’organizzazione che consenta a tutti di entrare in campo senza dubbi, ma con sole certezze. Così si avvantaggia anche la collaborazione tra i giocatori e aumenta la sinergia. Il Qarabag non dovrebbe impensierire, sempre che i romanisti si preparino come se dovessero affrontare il Real Madrid".