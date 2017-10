Arrigo Sacchi, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l'ultima prestazione della Juve in Champions League: "La Juventus vince con lo Sporting, ritrova la vittoria ma non ancora il gioco. Gli uomini di Allegri soffrono ma con carattere, volontà e qualità individuali raccolgono tre punti d’oro per la classifica morale. Stavolta è stato decisivo Mandzukic, ma i bianconeri faticano: i nuovi non si sono inseriti, eccezione fatta per Matuidi, i top player sono altalenanti così come motivazione, furore e attenzione. La Juve ha sempre puntato molto sulle qualità agonistiche e su quelle individuali, motivazionali, caratteriali, appena le ritroveranno al 100% - e non ci sono dubbi conoscendo i valori umani e professionali di questo gruppo - ritorneranno a vincere. E’ un gruppo guidato da un tecnico di valore come Massimiliano Allegri e un club che detiene la leadership con capacità e che non ha rivali per storia e competenza. La partita è stata quasi sempre in mano juventina ma senza la fluidità e la forma dei tempi migliori".