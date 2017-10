Intervistato da Gr Parlamento, l'ex allenatore Arrigo Sacchi ha criticato duramente le scelte di mercato del Milan: "Non scrivo e non parlo mai del Milan, altrimenti direi cose non positive. Stimo Montella, ma non ricordo un grande club che compra undici giocatori nuovi per la stagione. Sarri? Parlai del tecnico del Napoli con Galliani e poi insieme con Berlusconi. 'Se prendi Sarri dimostri di essere sempre avanti, come facesti con me", gli dissi. Lui fu indeciso, poi si pentì. A Berlusconi consigliai anche Dybala, un calciatore grande e intelligente".