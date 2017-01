"C'è una supremazia morale indiscutibile: la Juventus è l'unica realtà italiana che può competere a livello mondiale". Esordisce così Arrigo Sacchi nel suo intervento a Radio Onda Libera, spiegando come il divario sia troppo ampio perché Napoli e Roma possano ancora sperare in una rimonta scudetto: "Il Napoli esprime il gioco migliore, ma non ha la statura dei bianconeri. Inoltre la Juve ha cinque volte il fatturato degli azzurri. La storia conta molto e il Napoli, come gli altri club, lo paga: senza Higuain però stanno facendo più gioco di un anno fa. Anche la Roma fa un bel calcio in un ambiente che si esalta e deprime allo stesso modo".



Da ex allenatore del Milan non poteva mancare poi un commento sui rossoneri, Sacchi non risparmia una critica all'attuale tecnico Vincenzo Montella: "Il Milan è una squadra giovane e Montella lavora bene, ma negli ultimi anni si è un po' involuto: eccessiva prudenza pensando solo a difendere".