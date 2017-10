Dieci palle perse, sei falli fatti e sei fuorigioco: sono questi i numeri di Umar Sadiq in Torino-Roma. Numeri che fanno primeggiare l'attaccante in queste speciali graduatorie ma che certamente non fanno felici i tifosi e, soprattutto, non portano punti.



Nel momento in cui si è chiuso il mercato in molti tra i tifosi temevano che al Torino, per essere realmente completo, mancassero delle vere alternative ai giocatori più importanti - Belotti, Ljajic e Falque - ora che il Gallo è indisponibile, sembra che quel timore fosse più che fondato. Sadiq è un calciatore di prospettiva, ma non è ancora pronto per guidare l'attacco di una squadra obbligata a vincere per poter raggiungere il proprio obiettivo. Al Torino probabilmente serve un giocatore con più esperienza per il ruolo di vice - Belotti.