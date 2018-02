Bacary Sagna, terzino del Benevento, è pronto per la sfida di San Siro contro l'Inter. San Siro dove ha già giocato con la maglia dell'Arsenal, eliminando il Milan. Queste le sue parole riportate da la Gazzetta dello Sport: "Ricordo benissimo la prima volta che ci ho giocato, proprio contro il Milan in Champions quasi dieci anni fa. Vincemmo 2-0 e fu una grande prestazione di tutto l’Arsenal. È uno stadio storico, direi speciale. Sarà bello sfidare l'Inter".



SULLA SQUADRA DI SPALLETTI - "Non sono quelli del Triplete, ma stanno tornando grandi. Questo però non ci deve importare perché noi vogliamo provare a compiere un’impresa, ce lo impone la classifica".



SULLA POSSIBILITA' DI PARTIRE TITOLARE - "Mi piacerebbe, mi sto allenando bene e poi sono venuto qui per aiutare la squadra. Ho lavorato sodo con il nostro preparatore atletico e i dati fisici sono migliorati rispetto a un paio di settimane fa. Farò il massimo per essere titolare ma deciderà De Zerbi".