Trent Sainsbury, difensore australiano dell’Inter, ha parlato a Fox della sua esperienza in nerazzurro, a latere del commento sulla nazionale: "Abbiamo ovviamente bisogno di questi tre punti, lo sappiamo bene. Anche loro hanno necessità assoluta di questa vittoria, dobbiamo essere più desiderosi di loro giocando nella miglior maniera possibile. Abbiamo tanti giocatori bravi, il ct può usare 4-5 formazioni diverse. La cosa più importante è scendere in campo e fare il tuo lavoro e farti trovare pronto quando sarai chiamato”.



SULL'INTER - "La mia reazione? Non credo di poterla esprimere a parole davanti ad una telecamera… Di sicuro ho festeggiato molto, è stata una cosa sorprendente. Non mi importa nulla di quello che la gente può dire, sono concentrato sull’andare lì e fare qualcosa di speciale. E di godere pienamente dell’esperienza. Entrare nel nuovo sistema di allenamento non è stato facile, cercare di adattarsi rapidamente è la cosa principale, anche sul piano linguistico. La velocità del gioco e del tocco di palla è nettamente più alta, ci sono giocatori incredibili. Ci sono tanti aspetti da considerare. Penso che la cosa più difficile sia ottenere il rispetto dei nuovi compagni, più che dell’allenatore che comunque ti tratta come gli altri; i giocatori sono in posizioni diverse quindi devi rispettarli in maniera diversa. Penso che mi godrò quest’esperienza, se penso a quanto lontano sono arrivato posso essere felice".