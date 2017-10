Nel corso dell'intervista concessa a fcinternews.it, l'ex difensore dell'Inter Trent Sainsbury, che ha fatto il suo ritorno al Jiangsu Suning, ha parlato della possibilità che il centrocampista classe '87 Ramires e il trequartista classe '90 Alex Teixeira possano approdare in Italia a gennaio: "Sono due ottimi professionisti. Molto forti, che danno sempre il 100%. Hanno le qualità e il pedigree per imporsi in Serie A. Qui sono molto felici. Ma non so cosa potrebbe accadere se avessero la possibilità di giocare per i nerazzurri".