Cercato dalla Spal in estate, Hernani è finito al Saint-Etienne. Ma in futuro, per il centrocampista brasiliano, c'è il sogno di misurarsi con la Serie A: "Sin da quando sono piccolo tifo per il Milan: tanti brasiliano hanno giocato con i rossoneri, da Cafu a Serginho fino a Dida - ha detto ai microfoni di But! - Ma soprattutto Kakà: è sempre stato il mio idolo, lo stimo sia come calciatore che come persona".