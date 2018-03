Intervenuto alla presentazione di apertura della “Milano Digital Week”, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del futuro di Piazza d’Armi, luogo cittadino in cui l’Inter vorrebbe costruire la propria cittadella.



“Il verde, oltre che ad essere sacro, deve anche essere fruibile e per questo motivo sarò a favore di qualsiasi progetto che prevederà la salvaguardia del verde. Aspetterei ancora per capire i reali progetti, poi a noi spetterà dalle delle regole che sono molto semplici dato che è necessaria sia la rigenerazione del suolo che tutta l’area verde. L’Inter? Noi ascoltiamo le esigenze di tutti, ma non c’è una trattativa tra l’inter e il Comune, la cosa è in mano a Invimit. Noi diamo delle regole”.