Jacopo Sala è sul taccuino della Fiorentina. La Sampdoria, però, non vorrebbe cederlo e al momento non ha ricevuto nessuna offerta, neanche dai viola. Probabilmente, l'agente dell'esterno blucerchiato ha incrociato i dirigenti viola, visto che ha recentemente acquisito la procura di alcuni giovani gigliati ed, essendo Bruno Gaspar in partenza, i toscani potrebbero aver sondato il terreno per Sala.